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أكدت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، أنها فتحت ملفًّا للتحقيق في دخول طلاب مدارس لإحدى المباريات المقامة في المنطقة الشرقية.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، لـ"الخليج 365": إنه "إيضاحًا لما تضمنه المقطع المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ويَظهر فيه عددٌ من الطلاب أثناء دخولهم لإحدى المباريات المقامة بالمنطقة الشرقية، بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لم تتبنَّ هذا الأمر، ولَم توجه به إطلاقًا".
وتابع: أنه "جارٍ التحقق من ذلك، واتخاذ اللازم حسب النظام وفق الإجراءات النظامية".إدارة تعليم المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 06:56 PM
أكد أنها لم توجه بهذا الأمر إطلاقًا
أكدت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، أنها فتحت ملفًّا للتحقيق في دخول طلاب مدارس لإحدى المباريات المقامة في المنطقة الشرقية.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، لـ"الخليج 365": إنه "إيضاحًا لما تضمنه المقطع المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ويَظهر فيه عددٌ من الطلاب أثناء دخولهم لإحدى المباريات المقامة بالمنطقة الشرقية، بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لم تتبنَّ هذا الأمر، ولَم توجه به إطلاقًا".
وتابع: أنه "جارٍ التحقق من ذلك، واتخاذ اللازم حسب النظام وفق الإجراءات النظامية".
، تعليم الشرقية لـ"الخليج 365": سنحقّق في دخول طلابنا لإحدى المباريات ،
المصدر : الخليج 365
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