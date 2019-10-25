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أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية، أثبتت وجود جهات تتربص بشباب الوطن في الداخل والخارج؛ لتجنيدهم ضد دينهم ووطنهم، باستخدام أساليب متنوعة لتحقيق مصالحها على حسابهم.
وكشفت "مكافحة التطرف" أن الشباب هم المحرك الرئيسي لمعظم الأنشطة في المجتمع؛ ولهذا تسعى جهات كثيرة ومختلفة لاستقطابهم وتوظيفهم باستخدام أساليب متنوعة؛ بغرض تحقيق مصالحها، ومنها التقرب منهم وإثارة قضايا مختلفة ليتم منها قياس ردة فعل الشخص، ومنها أيضًا توجيه الدعوة لهم لمناسبات مختلفة أغلبها بعيدًا عن ثقافتنا؛ حيث تُعَد فرصة لتجنيد الشخص للنيْل من دينه ووطنه.
وحذّرت الجميع من الاندفاع وتلبية دعوات هذه الجهات والتعاطي مع مخططات الأعداء؛ مشددة على ضرورة تجاهلها والابتعاد عنها، وإبلاغ الجهات المختصة حين استشعار أي مخاطر.الإدارة العامة لمكافحة التطرف رئاسة أمن الدولة
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 06:08 PM
أحداث السنوات الأخيرة كشفت أساليب متنوعة تستغل في التجنيد
أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية، أثبتت وجود جهات تتربص بشباب الوطن في الداخل والخارج؛ لتجنيدهم ضد دينهم ووطنهم، باستخدام أساليب متنوعة لتحقيق مصالحها على حسابهم.
وكشفت "مكافحة التطرف" أن الشباب هم المحرك الرئيسي لمعظم الأنشطة في المجتمع؛ ولهذا تسعى جهات كثيرة ومختلفة لاستقطابهم وتوظيفهم باستخدام أساليب متنوعة؛ بغرض تحقيق مصالحها، ومنها التقرب منهم وإثارة قضايا مختلفة ليتم منها قياس ردة فعل الشخص، ومنها أيضًا توجيه الدعوة لهم لمناسبات مختلفة أغلبها بعيدًا عن ثقافتنا؛ حيث تُعَد فرصة لتجنيد الشخص للنيْل من دينه ووطنه.
وحذّرت الجميع من الاندفاع وتلبية دعوات هذه الجهات والتعاطي مع مخططات الأعداء؛ مشددة على ضرورة تجاهلها والابتعاد عنها، وإبلاغ الجهات المختصة حين استشعار أي مخاطر.
، "مكافحة التطرف" تُحذّر الشباب من جهات مشبوهة تتربص بالوطن ،
المصدر : الخليج 365
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