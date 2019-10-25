السعودية اليوم / إجلاء 70 مهاجرا من ليبيا إلى رومانيا خلال أسبوع



طرابلس 26 صفر1441 هـ الموافق25 اكتوبر 2019 م واس

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديمها المساعدة والدعم لـ 70 مهاجرا تم نقلهم خلال هذا الأسبوع من ليبيا إلى مركز عبور الطوارئ في رومانيا.

وأوضحت المفوضية، عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر أن يتم إعادة توطين اللاجئين بشكل نهائي في بلد ثالث، كما من المتوقع أن تغادر العديد من الأسر في الأيام المقبلة.

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18:37ت م

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