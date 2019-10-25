السعودية اليوم / إرهاب تفكيك خلية إرهابية مسلحة موالية لتنظيم داعش الارهابي



الرباط 26 صفر 1441 ه موافق 25 اكتوبر 2019 م واس

تمكنت مصالح الأمن المغربية اليوم من تفكيك خلية إرهابية مسلحة مكونه من ستة أشخاص موالين لتنظيم " داعش "، بالقرب من الدار البيضاء وفي مدينتي شفشاون ووازن بشمال المغرب .

وأفادت القناة الرسمية الثانية للتلفزيون المغربي ، أنه تم تفكيك تلك الخلية بعد اقتحام المنازل التي كانوا يتحصنون بها، مبينة أن أعمار الإرهابيين تتراوح بين 20 و 27 سنة .

وأوضحت القناة أن مصالح الأمن وجدت داخل مخبأ الخلية الإرهابية على مجموعة من الأسلحة النارية والبيضاء ، إضافة إلى معدات ومواد كيميائية تستعمل في صناعة المتفجرات، وخراطيش وأجهزة للاتصال ومعدات للابحار تحت الماء.

واضافت القناة أن مصالح الأمن حجزت أيضا رايات تحمل شعار تنظيم "داعش" الإرهابي، ورسالة يعلنون فيها مبايعتهم لزعيم التنظيم الإرهابي " داعش " ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهذاف مواقع حيوية بالمملكة المغربية .

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18:18ت م

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