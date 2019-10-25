السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 26 صفر 1441هـ الموافق 25 أكتوبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

17:30ت م

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الرياض 26 صفر 1441هـ الموافق 25 أكتوبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //17:30ت م0097

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