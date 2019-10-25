السعودية اليوم / مقتل ثمانية جنود روس داخل قاعدة عسكرية في سيبيريا



موسكو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

لقي 8 جنود روس مصرعهم ، واصيب أخران اليوم ، عندما فتح جندي روسي النار على رفاقه في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا .

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان : إنه تم اعتقال الجندي الذي أطلق النار، مشيرة إلى احتمال إصابته بانهيار عصبي .

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17:23ت م

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