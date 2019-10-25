

الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

زار معالي قائد القوات البرية الملكية

وعقب وصوله استمع معاليه إلى إيجاز عن الكلية.

بعدها التقى معالي الفريق, بضباط القوات البرية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، موجهاً لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم, التي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.

بعد ذلك تسلّم معاليه هدية تذكارية من قائد الكلية.

// انتهى //

17:20ت م

0093



الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسزار معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير, كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، حيث كان في استقباله لدى وصوله, قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي, وهيئة الركن.وعقب وصوله استمع معاليه إلى إيجاز عن الكلية.بعدها التقى معالي الفريق, بضباط القوات البرية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، موجهاً لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم, التي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.بعد ذلك تسلّم معاليه هدية تذكارية من قائد الكلية.// انتهى //17:20ت م0093

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قائد القوات البرية الملكية السعودية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.