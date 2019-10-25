شكرا لقرائتكم مكتب ضمان الأفلاج ينفذ خطة إخلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-25 مكتب ضمان الأفلاج ينفذ خطة إخلاء متابعات الخليج 365 - الأفلاج نفذ مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة الأفلاج خطة إخلاء فرضية، بمشاركة المديرية العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر بالمحافظة. Advertisements وذكر مدير المكتب، بنيان العتر، أن خطة الإخلاء تمت بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وكانت عبارة عن سيناريو حريق افتراضي في المكتب؛ بهدف قياس جودة مخارج الطوارئ وأجهزة الإنذار المبكر وطفايات الحريق، وتدريب الموظفين والموظفات على خطة الإخلاء وفرزهم مع المستفيدين في منطقة الإخلاء الخارجية الآمنة. وقدم العتر شكره للدفاع المدني والهلال الأحمر وجميع الموظفين والموظفات على جهودهم وسرعة تجاوبهم لتنفيذ خطة الإخلاء.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ضمان الأفلاج ينفذ خطة إخلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.