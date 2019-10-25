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فيديو.. أول خطبة للشيخ بندر بليلة في المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، خطبة الجمعة الأولى له بالحرم المكي اليوم وذلك بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتعيينه إلى جانب عدد من الأئمة.
وقال فضيلته: ” إن من الحقائق الكبرى، التي لا تحجبها الأهواء، ولا تغيرها الآراء: أن هذا العالم علويه وسفليه، إنسه وجنه، وجميع خلقه، مفتقر إلى الله غاية الافتقار، مضطر إليه أبلغ الاضطرار، لا غنى له عنه طرفة عين، ولا قيام له من دونه، ولا حياة له أصلاً؛ فإنه تعالى الحي القيوم، الذي يقوم على خلقه بما يصلحهم، فلا صلاح لهم من دونه أبداً.
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