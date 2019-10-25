، "صحافيو الوطن" يشاهدون ثمرة تحدي الأوائل لتطوير "الجبيل الصناعية" ،

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أكد رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد بن هليّل العجل، أنهم شاهدوا اليوم ثمرة الخطوات والتحديات والسنوات الصعبة التي قضاها الرواد الأوائل في سبيل التطوير والنهوض بمدينة الجبيل الصناعية حتى أصبحت عنواناً للتميز ليس على مستوى المملكة فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي كافة.
جاء ذلك خلال استقبال الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الخميس، بقاعة كبار الزوار وفدًا من "صحافيو الوطن" يتقدمهم "العجل" والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل فيصل بن حمدان الظفيري وعدد من مسؤولي إدارة الاتصال والإعلام.
من جانبه، أوضح "العجل" أن الهدف من هذه الزيارة، معرفة هذا الصرح الشامخ الممتد لأكثر من 40 عامًا، وعن بداية التأسيس وما هي المعاناة التي شهدها وعاشها الرواد الأوائل الذين عملوا على تطوير مدينة الجبيل الصناعية.
وتطرق إلى أن الجوائز التي حصلت عليها الهيئة الملكية بالجبيل هي مفخرة لجميع السعوديين وأبناء الوطن العربي، مؤكداً على أن مما يدعو للفخر والاعتزاز أن هناك العديد من المدن العربية استفادت من تجارب وخبرات الهيئة الملكية بالجبيل والتي شهدناها اليوم، مشيداً بجودة شبكات الطرق التي تمتلكها مدينة الجبيل الصناعية واحترافية التنظيم الإداري داخل المدينة عبر توفير مجمعات تجارية لساكني المنطقة.
واختتم "العجل" حديثه بأن الهيئة الملكية بالجبيل هي مفخرة حقيقةً لكل السعوديين والعرب بشكل عام، ويحق لنا ونحن نزور هذا المكان أن نعتز بما رأيناه واستمعنا إليه من كفاح إلى أن ظهرت لنا مدينة الجبيل الصناعية بهذا الشكل المثالي والجميل.
وعن سؤال عضو "صحافيو الوطن" والمحلل السياسي عبدالله العسيري، عن دور الهيئة الملكية بالجبيل في دعم المسؤولية المجتمعية، أجاب مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل فيصل الظفيري أن الهيئة تدعم المسؤولية الاجتماعية ويوجد جمعيتان في مدينة الجبيل وفرت لهما الهيئة مباني نموذجية تلبي احتياجهما، مضيفاً: "حتى العمل المجتمعي لدينا لابد أن يقوم على تخطيط مسبق حتى نضمن تحقيق النتائج المرجوة".
عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية بجولة في مركز الزوار، كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، والمساحات الخضراء الشاسعة، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.
وقد اختتمت الزيارة بإهداء قدمه "العجل" نيابة عن منسوبي "صحافيو الوطن"، ثم التقطت الصور التذكارية.
صحافيو الوطن
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 05:30 PM
تعرفوا على أبرز عوامل نجاحها ومراحل 40 عاماً من المعاناة إلى التأسيس"صحافيو الوطن" يشاهدون ثمرة تحدي الأوائل لتطوير "الجبيل الصناعية"
أكد رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد بن هليّل العجل، أنهم شاهدوا اليوم ثمرة الخطوات والتحديات والسنوات الصعبة التي قضاها الرواد الأوائل في سبيل التطوير والنهوض بمدينة الجبيل الصناعية حتى أصبحت عنواناً للتميز ليس على مستوى المملكة فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي كافة.
جاء ذلك خلال استقبال الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الخميس، بقاعة كبار الزوار وفدًا من "صحافيو الوطن" يتقدمهم "العجل" والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل فيصل بن حمدان الظفيري وعدد من مسؤولي إدارة الاتصال والإعلام.
من جانبه، أوضح "العجل" أن الهدف من هذه الزيارة، معرفة هذا الصرح الشامخ الممتد لأكثر من 40 عامًا، وعن بداية التأسيس وما هي المعاناة التي شهدها وعاشها الرواد الأوائل الذين عملوا على تطوير مدينة الجبيل الصناعية.
وتطرق إلى أن الجوائز التي حصلت عليها الهيئة الملكية بالجبيل هي مفخرة لجميع السعوديين وأبناء الوطن العربي، مؤكداً على أن مما يدعو للفخر والاعتزاز أن هناك العديد من المدن العربية استفادت من تجارب وخبرات الهيئة الملكية بالجبيل والتي شهدناها اليوم، مشيداً بجودة شبكات الطرق التي تمتلكها مدينة الجبيل الصناعية واحترافية التنظيم الإداري داخل المدينة عبر توفير مجمعات تجارية لساكني المنطقة.
واختتم "العجل" حديثه بأن الهيئة الملكية بالجبيل هي مفخرة حقيقةً لكل السعوديين والعرب بشكل عام، ويحق لنا ونحن نزور هذا المكان أن نعتز بما رأيناه واستمعنا إليه من كفاح إلى أن ظهرت لنا مدينة الجبيل الصناعية بهذا الشكل المثالي والجميل.
وعن سؤال عضو "صحافيو الوطن" والمحلل السياسي عبدالله العسيري، عن دور الهيئة الملكية بالجبيل في دعم المسؤولية المجتمعية، أجاب مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل فيصل الظفيري أن الهيئة تدعم المسؤولية الاجتماعية ويوجد جمعيتان في مدينة الجبيل وفرت لهما الهيئة مباني نموذجية تلبي احتياجهما، مضيفاً: "حتى العمل المجتمعي لدينا لابد أن يقوم على تخطيط مسبق حتى نضمن تحقيق النتائج المرجوة".
عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية بجولة في مركز الزوار، كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، والمساحات الخضراء الشاسعة، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.
وقد اختتمت الزيارة بإهداء قدمه "العجل" نيابة عن منسوبي "صحافيو الوطن"، ثم التقطت الصور التذكارية.
، "صحافيو الوطن" يشاهدون ثمرة تحدي الأوائل لتطوير "الجبيل الصناعية" ،
المصدر : الخليج 365
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