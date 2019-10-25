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ما أن يقترب أحد من الحصان الصيني " جينجا"، حتى يسقط على الأرض، ويثبت عينيه وأقدامه، متظاهرًا أنه ميت، ويظل على هذا الحال حتى يبتعد أي شخص عنه.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يزعم الحصان "جينجا" أنه ميت، حتى لا يركبه أحد.
ونشر أصحاب الحصان المدرب فيديو له، وهو يمثل الموت، حينما يتقرب منه شخص وينهض سريعًا بمجرد الابتعاد عنه، ورصد الفيديو حركة عين الحصان ولسانه ودقة تمثيله وكيفية سقوطه على الأرض.
وحاز الفيديو على إعجاب أكثر من 2.5 مليون شخص على يوتيوب منذ نهاية شهر سبتمبر فقط، وأكد الكثير من المشاهدين في التعليقات أن الحصان لطيف لكنه شرير وأنه يستحق جائزة الأوسكار في تمثيل الموت من شدة إعجابهم بأدائه.
ومن ضمن التعليقات أيضًا، قول أحد المشاهدين إن الحصان عبقري ويجب أن يحظى بفرصة للتمثيل، فيما قال آخر إنه يتمنى أن يفعل مثل الحصان، حينما يرى من لا يحبهم يقتربون منه، وعلى الجانب الآخر، نصح أحدهم أصحاب الحصان بضرورة التخلص منه لأنه عديم الفائدة. حصان الحصان الصيني جينجا
بالفيديو.. لماذا يتظاهر هذا الحصان بأنه ميت؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-25
ما أن يقترب أحد من الحصان الصيني " جينجا"، حتى يسقط على الأرض، ويثبت عينيه وأقدامه، متظاهرًا أنه ميت، ويظل على هذا الحال حتى يبتعد أي شخص عنه.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يزعم الحصان "جينجا" أنه ميت، حتى لا يركبه أحد.
ونشر أصحاب الحصان المدرب فيديو له، وهو يمثل الموت، حينما يتقرب منه شخص وينهض سريعًا بمجرد الابتعاد عنه، ورصد الفيديو حركة عين الحصان ولسانه ودقة تمثيله وكيفية سقوطه على الأرض.
وحاز الفيديو على إعجاب أكثر من 2.5 مليون شخص على يوتيوب منذ نهاية شهر سبتمبر فقط، وأكد الكثير من المشاهدين في التعليقات أن الحصان لطيف لكنه شرير وأنه يستحق جائزة الأوسكار في تمثيل الموت من شدة إعجابهم بأدائه.
ومن ضمن التعليقات أيضًا، قول أحد المشاهدين إن الحصان عبقري ويجب أن يحظى بفرصة للتمثيل، فيما قال آخر إنه يتمنى أن يفعل مثل الحصان، حينما يرى من لا يحبهم يقتربون منه، وعلى الجانب الآخر، نصح أحدهم أصحاب الحصان بضرورة التخلص منه لأنه عديم الفائدة.
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
04:09 PM
مشاهد نصح بالتخلص منه
ما أن يقترب أحد من الحصان الصيني " جينجا"، حتى يسقط على الأرض، ويثبت عينيه وأقدامه، متظاهرًا أنه ميت، ويظل على هذا الحال حتى يبتعد أي شخص عنه.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يزعم الحصان "جينجا" أنه ميت، حتى لا يركبه أحد.
ونشر أصحاب الحصان المدرب فيديو له، وهو يمثل الموت، حينما يتقرب منه شخص وينهض سريعًا بمجرد الابتعاد عنه، ورصد الفيديو حركة عين الحصان ولسانه ودقة تمثيله وكيفية سقوطه على الأرض.
وحاز الفيديو على إعجاب أكثر من 2.5 مليون شخص على يوتيوب منذ نهاية شهر سبتمبر فقط، وأكد الكثير من المشاهدين في التعليقات أن الحصان لطيف لكنه شرير وأنه يستحق جائزة الأوسكار في تمثيل الموت من شدة إعجابهم بأدائه.
ومن ضمن التعليقات أيضًا، قول أحد المشاهدين إن الحصان عبقري ويجب أن يحظى بفرصة للتمثيل، فيما قال آخر إنه يتمنى أن يفعل مثل الحصان، حينما يرى من لا يحبهم يقتربون منه، وعلى الجانب الآخر، نصح أحدهم أصحاب الحصان بضرورة التخلص منه لأنه عديم الفائدة.
، بالفيديو.. لماذا يتظاهر هذا الحصان بأنه ميت؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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