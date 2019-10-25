بالفيديو.. أمين الشرقية يكرّم الطفل «سلطان الهاجري» بعد «مبادرة الحديقة»

كرّم أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، الابن «سلطان الهاجري» ووالده، وذلك عقب مبادرته بتنظيف إحدى حدائق رأس تنورة.

ونشرت أمانة المنطقة الشرقية –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- فيديو لتكريم الهاجري ووالده.

وقال أمين المنطقة الشرقية، إن سلطان الهاجري هو أحد النماذج المشرفة لأبناء الوطن، الذين نراهن عليهم بالكثير. مضيفًا أنه أسهم وتطوع في نظافة مواقع معينة، وهذا ما نصبو إليه، مشيرًا إلى أنه لو صارت شرائح المجتمع كما فعل الهاجري، فهذا يقلل من عبء الدولة الشيء الكثير.

ودعا أمين المنطقة الشرقية، كل أولياء الأمور على زرع القيم والمفاهيم وأهمية المحافظة على نظافة المنتزهات والشواطئ، وكل المرافق العامة لدى الناشئة من المجتمع بشكل كبير وأهمية المحافظة على البيئة من خلال غرس ثقافة المحافظة على المكتسبات الوطنية.