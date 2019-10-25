الأمير خالد بن سلمان مهنّئًا وزير الخارجية الجديد: عرفتك متفانيًا في عملك

قدّم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، التهنئة إلى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على الثقة الملكية وتعيينه في المنصب الجديد.

وقال الأمير خالد بن سلمان -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر-: «أبارك لأخي سمو الأمير فيصل بن فرحان الثقة الملكية الغالية تعيينه وزيرًا للخارجية.. عرفت سموه خلال فترة عملي بسفارة المملكة في واشنطن، متفانيًا في عمله، ومخلصًا لدينه وقيادته ووطنه»، وتابع «أسأل الله له التوفيق في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة».

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان كان سفير المملكة في واشنطن، في الوقت الذي كان فيه الأمير فيصل بن فرحان المستشار السياسي للسفارة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر في 23 أكتوبر الجاري، أمرًا ملكيًّا نص على:

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أولًا: يعفى معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.

ثانيًا: يعين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذ.