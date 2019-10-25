القوات البحرية السعودية تشارك 56 دولة في أكبر مناورات عالمية

تشارك القوات البحرية الملكية السعودية، في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات «IMX 19» بالقيادة البحرية المركزية الأمريكية في كل من «شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جمهورية جيبوتي وخليج العقبة».

وتقام المناورة البحرية الأكبر في العالم، في الفترة ما بين 27 صفر1441هـ إلى 17 ربيع الأول1441هـ بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويعد التمرين البحري «IMX 19» الأكثر شمولًا في العالم الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري، من خلال العمل سويًّا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.

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وكان قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، زار أمس الخميس، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، وكان في استقباله قائد الكلية اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

عقب ذلك، التقى قائد القوات، ضباط القوات البحرية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، حيث وجّه لهم كلمة، حثّهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم، التي تُسهم في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.