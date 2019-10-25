العقيد مسفر الثبيتي مديرًا لمرور منطقة الباحة

أصدر مدير الأمن العامّ الفريق أول خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العقيد مسفر بن رداد الثبيتي مديرًا لمرور منطقة الباحة.
وعبّر العقيد الثبيتي، عن اعتزازه وشكره وتقديره على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- العون والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
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