العقيد مسفر الثبيتي مديرًا لمرور منطقة الباحة

أصدر مدير ‫الأمن العامّ الفريق أول خالد بن قرار الحربي، قرارًا ‏بتعيين العقيد مسفر بن رداد الثبيتي مديرًا لمرور ‫منطقة الباحة.

وعبّر العقيد الثبيتي، عن اعتزازه وشكره وتقديره على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- العون والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.