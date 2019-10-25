السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يلتقي مديري المكاتب التعاونية بالمنطقة



مكة المكرمة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن الدعوة إلى الله مقام شريف ومرتبة عالية لمن وفقه الله تعالى للقيام بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى, مشيراً إلى أن الداعية إلى الله يجري ثواب من اهتدى بدعوته وهو نائم في فراشه فإن ذلك يجري له بعد موته لا ينتهي ذلك إلى يوم القيامة.

جاء ذلك خلال لقاء المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أمس, مديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، بحضور رؤساء وأعضاء المجالس والمدراء التنفيذيين, وذلك بقاعة المكتب التعاوني للدعوة بأجياد بحي الهجرة.

وناقش خلال اللقاء آلية تنفيذ البرامج الدعوية , وتعزيز الأمن الفكري والمعنوي, وسبل التواصل بين المكاتب التعاونية وإدارة الدعوة والإرشاد للرقي بعمل الدعوة إلى الله تعالى بالمنطقة وفق منهج وسطي معتدل, إلى جانب تقديم مديري المكاتب التعاونية عدداً من المقترحات لتطوير عمل الدعوة بمكة المكرمة.

وأضاف الخامري أن هذه البلاد المباركة قامت على التوحيد منذ قيامها الأول وحتى توحيدها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وظلت هذه البلاد متمسكة بهذا المنهج القويم حتى وصل العهد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ويعاضده في ذلك سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وفي نهاية حديثه رفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامهم بالدعوة والإرشاد ونشر الوسطية والاعتدال.

وقدم شكره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على واهتمامه الكبير بالدعوة إلى الله تعالى ودعمه لها, ولمنسوبي المكاتب التعاونية بمكة المكرمة على جهودهم الكبيرة في نشر الدعوة وفق الكتاب والسنة.

ويأتي هذا اللقاء في مستهل سلسلة من اللقاءات التشاورية مع المكاتب التعاونية في مكة وجدة والطائف وبقية محافظات المنطقة, وبتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتفقد قطاعات الوزارة المختلفة والجهات التي تشرف عليها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله.

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16:49ت م

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