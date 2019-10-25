السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات بحالات اختناق



قلقيلية 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال .

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16:35ت م

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