

رام الله 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امرأة مقعدة تبلغ من العمر 65 عاما، من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وأفادت رئيسة بلدية بيت لقيا، أريج عاصي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد منتصف الليلة الماضية وداهمت منزل الحاجة هيام شكري بدر البالغة من العمر 65 عاما، التي تتنقل على كرسي متحرك واعتقلتها.

// انتهى //

16:31ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل امرأة مقعدة من بيت لقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.