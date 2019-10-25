الإنذار المبكر يحذر أهالي القصيم : أمطار ورياح نشطة لمدة 7 ساعات

2019-10-25

متابعات الخليج 365 - القصيم

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من مراكز وقرى منطقة القصيم.

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وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، وعيون الجواء.

وتابع أن هذه الحالة تبدأ من الثالثة عصرًا وتنتهي عند العاشرة من مساء اليوم.