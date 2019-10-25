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1.5 مليون وجبة تقدمها سعود الطبية للمرضى سنويًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، أهمية العناية بتوفير نظام غذائي عالي المستوى للمرضى المنومين بالمدينة.
جاء ذلك على هامش افتتاحه معرض تطوير وجبات المرضى لعام 2019 م، والذي ضم 14 ركنًا يرتكز على تطوير الوجبات، مشددًا على أهمية السعي في تغيير مفهوم وجبة المستشفيات؛ وذلك من خلال تطويرها المستمر.
تغيير مفهوم وجبة المستشفيات
من جانبه، كشفت مدير التغذية بالمدينة فاطمة الهدّار أن الإدارة تُقدم أكثر من 1.5 مليون وجبة سنويًا، (إفطار – غداء – عشاء) للمرضى المنومين والمرافقين وكذلك لفئات التمريض والمناوبين .
مؤشرات أداء جيدة
ولفتت الهدّار إلى أن الوجبات حققت مؤشرات أداء جيدة، حيث أبدى 91% من المستفيدين رضاهم عن تلك الوجبات من خلال أخذ مرئيات مستحقي التغذية (المريض – المرافق) عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها عن طريق استبيان يعمل دوريًا ويحلل إحصائيًا عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها وجوانب القصور للعمل على تلافيها.
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