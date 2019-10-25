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شاهد.. جريان أودية حائل بعد أمطار الجمعة
متابعات الخليج 365 - حائل
هطلت اليوم أمطار غزيرة على مساحات واسعة من منطقة حائل وثق بعضَها عددٌ من المواطنين عبر مقاطع فيديو.
وأظهرت المقاطع جريان الشعاب والأودية وسط تحذيرات بتوخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بقطع الأودية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وأيضًا الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك وكذلك على منطقتي مكة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.
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