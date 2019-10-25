شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي لـ«الخليج 365»: إجلاء 60 سعودياً وسعودية من لبنان اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد لـ«الخليج 365» رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة اللبنانية بيروت سعود العنزي، أن عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم اليوم (الجمعة) بلغ 60 مواطنا ومواطنة.

وكانت السفارة قد كشفت أمس (الخميس)، إجمالي عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم من لبنان منذ اندلاع الاحتجاجات، معلنة عبر حسابها في «تويتر» أن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ اندلاع الاحتجاجات في لبنان حتى أمس بلغ 2088 شخصاً.