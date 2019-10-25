، مختص محذراً من "تسويق التبغ الخفي": خطأ استرداد رسوم"البوليفارد" من المقاهي ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب المؤسسات المعنية بتوحيد الجهود لتحقيق التكامل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن

حذّر متخصص في قضايا الشباب من أساليب تتبعها شركات التبغ للتسويق الخفي لمنتجاتها بما يخالف الأنظمة التي تمنع ذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب حمد بن مشخص العتيبي، إن بعض شركات التبغ تستهدف الشباب عبر مواقع التواصل وعبر مشاهد قصيرة وبإدخال التبغ في حياة نجوم المسلسلات والأفلام وسنابات المشاهير وتصوير التدخين وكأنه ثقافة وأسلوب حياة ومحاولة الالتفاف على الأنظمة، وذلك للتسويق والإغراء بالتدخين ولمواجهة السياسات التي تتبعها مؤسسات الوطن والتوعية المكثفة والتي ستساهم بحول الله في الحد من التدخين وسلبياته.

وطالب "بن مشخص" جميع المؤسسات والجمعيات المعنية بتوحيد الجهود لتحقيق التكامل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

كما طالب رئيس جمعية توعية الشباب، "هيئة الترفيه"، بدراسة تعديل قرارها بشأن استرداد رسوم دخول فعاليات البوليفارد بالشراء من المطاعم والمقاهي داخل الفعالية، مؤكداً أن المطاعم التي تقدم الشيشة وتسمح بالتدخين داخلها ليس من مصلحة الشباب والفتيات والعائلات توجيههم لها للشراء منها، وذلك لما سيكون لها من أضرار صحية وسلوكية.

واقترح أن يكون استرداد الرسوم شاملاً لجهات لا تقدم التبغ، ومنها كثير من الجهات الراعية لموسم الرياض من شركات ومؤسسات وطنية رائدة.

ونوه "بن مشخص" برؤية الوطن ٢٠٣٠ والتى تسعى لجودة الحياة والاهتمام بالجانب الصحي وصنع شباب قوي مثقف ومتطور ومبدع ومتميز.

كما نوه بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، والتي تُمثّل الوزارات والجهات المهتمة، ويرأسها وزير الصحة، وقد قدمت جهوداً تنظيمية ووقائية وعلاجية شكّلت نقلة نوعية في مكافحة التبغ بالمملكة.قضايا الشباب التبغ