، شاهد.. دورية لـ"هيئة البشائر" تنقذ طالبات علقت حافلتهن جانب "أبها السريع" ،

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أنقذت دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز هيئة البشائر، شمالي منطقة عسير، حافلة مدرسية تقل طالبات في المرحلة الابتدائية علقت بجانب الطريق السريع "الطائف – أبها".
وتفصيلاً، وأثناء تنفيذ الدوريات الرسمية المعتادة في نطاق عمل المركز شاهد أعضاء الهيئة حافلة نقل طالبات عالقة في أحد الطرق الرئيسية حينما كانت خارجة من الطريق العام الرئيسي "أبها-الطائف" إلى طريق فرعي؛ حيث يوجد ارتفاع في الطريق الفرعي مما تسبب في احتكاك مؤخرة الحافلة بالأسفلت، ما أدى إلى توقف الحافلة بشكل عرضي بمنتصف الطريق وإغلاق الطريق الرئيسي.
وتسبب الخلل في دخول الطالبات في حالة خوف وذعر، فتوقف أعضاء الهيئة وقاموا بسحب الحافلة بدورية الهيئة باستخدام الدفع الرباعي وإخراجه من الطريق العام حتى زال الخطر، وواصلت الحافلة طريقها في إيصال الطالبات إلى منازلهن في أمان واطمئنان".
بدوره، تقدّم سائق الحافلة وأهالي الطالبات بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة على إنقاذ الطالبات ومرتادي الطريق من الخطر.
البشائر هيئة البشائر
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 03:58 PM
خلل أدخلهن في ذعر تبعه تدخل بسحب باستخدام الدفع الرباعي حتى زال الخطرشاهد.. دورية لـ"هيئة البشائر" تنقذ طالبات علقت حافلتهن جانب "أبها السريع"
أنقذت دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز هيئة البشائر، شمالي منطقة عسير، حافلة مدرسية تقل طالبات في المرحلة الابتدائية علقت بجانب الطريق السريع "الطائف – أبها".
وتفصيلاً، وأثناء تنفيذ الدوريات الرسمية المعتادة في نطاق عمل المركز شاهد أعضاء الهيئة حافلة نقل طالبات عالقة في أحد الطرق الرئيسية حينما كانت خارجة من الطريق العام الرئيسي "أبها-الطائف" إلى طريق فرعي؛ حيث يوجد ارتفاع في الطريق الفرعي مما تسبب في احتكاك مؤخرة الحافلة بالأسفلت، ما أدى إلى توقف الحافلة بشكل عرضي بمنتصف الطريق وإغلاق الطريق الرئيسي.
وتسبب الخلل في دخول الطالبات في حالة خوف وذعر، فتوقف أعضاء الهيئة وقاموا بسحب الحافلة بدورية الهيئة باستخدام الدفع الرباعي وإخراجه من الطريق العام حتى زال الخطر، وواصلت الحافلة طريقها في إيصال الطالبات إلى منازلهن في أمان واطمئنان".
بدوره، تقدّم سائق الحافلة وأهالي الطالبات بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة على إنقاذ الطالبات ومرتادي الطريق من الخطر.
، شاهد.. دورية لـ"هيئة البشائر" تنقذ طالبات علقت حافلتهن جانب "أبها السريع" ،
المصدر : الخليج 365
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