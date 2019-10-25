محمد بن مسعود - الدمام - 25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 03:38 PM حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء الرئيس التونسي يمنح زوجته إجازة 5 سنوات بدون مرتب الرئيس التونسي يمنح زوجته إجازة 5 سنوات بدون مرتب وجّه الرئيس التونسي المنتخب قيس بن سعيد زوجته بأن تأخذ إجازة بدون راتب من عملها كقاضية لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، وقالت وسائل إعلام تونسية إن إجازة القاضية إشراف شبيل جاءت بناءً على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي الأربعاء الماضي. الكلمات المفتاحية ، الرئيس التونسي يمنح زوجته إجازة 5 سنوات بدون مرتب ،

المصدر : الخليج 365

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