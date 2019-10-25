، أفقده اثنتين من بناته.. "انحلال البشرة" يُهدد "جالية" وأبوها يناشد إنقاذها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصابها المرض منذ الولادة وظروفه لا تسمح بنقلها أو علاجها

ناشد والد الطفلة "جالية جابر أحمد السلمي"، الجهات العليا والمختصة، علاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدد حياتها؛ مبينًا أنه فَقَدَ اثنتين من بناته قبلها تُوفّيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال "الريثي": إن ابنته تَمُرّ بأوجاع وآلام جراء هذا المرض، وقد تَسَبّب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمن في سنها وأذاقها الآلام ليلًا ونهارًا.

وقال الأب: "الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تساهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118)".

Advertisements

مناشدة انحلال البشرة