السعودية اليوم / الربيعة يزور مستشفى بومبيو جيشو لعلاج وجراحة الأطفال في روما



روما 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

زار معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العالم على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم, مستشفى بومبيو جيشو في العاصمة الإيطالية روما لدراسة إمكانية التعاون بين الجانبين في المجال الإنساني وعلاج الأطفال والتدريب في الدول المحتاجة.

وقدم معاليه لمسؤولي المستشفى خلال الزيارة نبذة عن مشروعات المركز وبرامجه المتعددة للاهتمام بالأطفال في مختلف الدول ذات الاحتياج وخصوصًا في اليمن، فيما قدم مسؤولي المستشفى شرحًا عن أعمال المستشفى وآليات عمله لتمكين الدول المحتاجة من تدريب الكوادر وعلاج الأطفال وبناء مرافق صحية.

ويُعد مستشفى بومبيو جيشو من أكبر وأشهر المستشفيات المتخصصة بعلاج وجراحة الأطفال, ويقدم أعمال إنسانية وخيرية في العديد من الدول.

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15:50ت م

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