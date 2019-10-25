

الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تطلق الوزارة "حملة التشجير" للموسم الحالي، لزراعة 50 ألف شجرة في يوم واحد بمتنزه ثادق الوطني في محافظة ثادق التابعة لمنطقة الرياض غداً، بمشاركة أكثر من 27 جهة حكومية وشبه حكومية وتطوعية.

وبينت الوزارة أن الحملة تستهدف زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2019م وحتى أبريل 2020م، بمشاركة جهات حكومية وشراكات مجتمعية, ضمن خطة سيتم تنفيذها خلال هذا الموسم.

وأكدت الوزارة أن "حملة التشجير" تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتبدأ من متنزه ثادق الوطني وستشمل جميع المدن والمحافظات، داعية الراغبين من الأفراد والعائلات والقطاع الحكومي والخاص والجمعيات التطوعية للمشاركة الحملة.

// انتهى //

15:49ت م

0072





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تطلق "حملة التشجير" لزراعة 50 ألف شجرة بمتنزه ثادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.