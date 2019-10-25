

المدينة المنورة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أمطاراً متوسطةً على المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وبدر وينبع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية بمشيئة الله.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

// انتهى //

14:57ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.