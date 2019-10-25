السعودية اليوم / بلدية أشواق التابعة لمنطقة تبوك تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية



تبوك 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

كثفت بلدية أشواق التابعة لأمانة منطقة تبوك أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، ضمن حملة "الرقابة البلدية".

وأوضح رئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن بن فهد العنزي, أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع, من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.

وأشار إلى أن الحملة شملت زيارة أكثر من 20 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط ومصادرة 14 كيلو غراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق محل واحد وإغلاق محليْن تجاريين مخالفيْن.

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14:15ت م

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