السعودية اليوم / رئيس المجلس الأعلى للإفتاء بالمالديف يلتقي وكيل الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية



المالديف 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس المجلس الأعلى للإفتاء بجمهورية المالديف الشيخ محمد رشيد إبراهيم أمس ،وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل الذي يزور المالديف لرئاسة وفد الشؤون الإسلامية في أعمال الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها حالياً وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للإفتاء بجمهورية المالديف الشيخ محمد رشيد إبراهيم بالجهود التي تقدمها المملكة العربية

وأشاد الشيخ محمد رشيد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في نقل رسالة المملكة القائمة على الوسطية والاعتدال والسعي لتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الوزارتين فيما يحقق تطلعات القيادتين في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

فيما بحث اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومختلف المؤسسات التي تعمل في خدمة المسلمين وتنمية التعاون معها.

حضر اللقاء من الجانب المالديفي معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور زاهر أحمد علي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية الشيخ ألياس جمال ، ومن الجانب السعودي المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق.

// انتهى //

13:59ت م

0049



المالديف 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للإفتاء بجمهورية المالديف الشيخ محمد رشيد إبراهيم أمس ،وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل الذي يزور المالديف لرئاسة وفد الشؤون الإسلامية في أعمال الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها حالياً وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف.ونوه رئيس المجلس الأعلى للإفتاء بجمهورية المالديف الشيخ محمد رشيد إبراهيم بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والإسهام في نشر قيمه وتعاليمه السمحة، وتعزيز الوحدة والأخوة الإسلامية بين المسلمين بالعالم.وأشاد الشيخ محمد رشيد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في نقل رسالة المملكة القائمة على الوسطية والاعتدال والسعي لتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الوزارتين فيما يحقق تطلعات القيادتين في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.فيما بحث اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومختلف المؤسسات التي تعمل في خدمة المسلمين وتنمية التعاون معها.حضر اللقاء من الجانب المالديفي معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور زاهر أحمد علي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية الشيخ ألياس جمال ، ومن الجانب السعودي المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق.// انتهى //13:59ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس المجلس الأعلى للإفتاء بالمالديف يلتقي وكيل الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.