

الجبيل 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر أمس، بمقر المحافظة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن فهد المقبل،وعدداً من منسوبي فرع الوزارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأفكار والأعمال المتميزة للجمعيات ومناقشة الدور المحلي للجمعيات في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030 .

وأشاد العسكر بالدعم اللامحدود الذي تحظى به المحافظة بشكل عام والقطاع الخيري والاجتماعي بشكل خاص من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، كما أثنى على دور الجمعيات الخيرية بالجبيل في خدمة المجتمع وتميزها في الاستدامة.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالجبيل أحمد الخنيني ومدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل خالد بن عبدالرحمن الجبر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

// انتهى //

13:57ت م

0048





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الجبيل يلتقي مدير السعودية اليوم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.