الفيفا يرد لـ"العين الرياضية" على تعارض مونديال الأندية الجديد مع أمم أفريقيا

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حقيقة وجود تعارض بين النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2021، وكأس الأمم الأفريقية المُزمع إقامتها في نفس العام.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن، صباح الخميس، استضافة الصين للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد الذي يضم 24 فريقا في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز لعام 2021.

وأثارت تلك المواعيد العديد من التساؤلات حول مدى تعارض البطولة مع كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون في نفس الشهرين بعام 2021.

"العين الرياضية" تواصلت مع المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم، للتعرف على موقفه من هذا التعارض، خاصةً أن القارة السمراء ستُمثل بـ3 أندية في مونديال الأندية.

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اتحاد الكرة الدولي أكد أن مونديال الأندية ستكون له نافذة حصرية في أجندة "الفيفا"، ما يعني أنه لن يكون من الممكن إقامة أي بطولة رسمية أخرى في نفس الموعد.

ووعد "الفيفا" بالتوصل إلى حل مناسب خلال الفترة المقبلة، بحيث لا يكون هناك أي تعارض بين الموعد الجديد لكأس العالم للأندية مع بطولة أمم أفريقيا.

وستمثل 3 أندية قارة أفريقيا في النسخة الأولى من الشكل الجديد للمونديال، وهم أبطال النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى الفائز من مباراة فاصلة تجمع بين وصيفي النسختين.

يُذكر أن "الفيفا" أكد أن نظام تأهل الأندية الـ24 إلى البطولة سيتم تحديده من خلال الاجتماع مع الاتحادات القارية الـ6 خلال الفترة المقبلة.