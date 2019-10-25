صور.. مشاريع خدمية وتنموية لقرى الحد الجنوبي

2019-10-25

متابعات الخليج 365 ـ علي مدخلي ـ جازان

تسير عجلة التنمية في قرى الحد الجنوبي بمنطقة جازان بشكل سريع وفق الخطط المعتمدة للجهات الحكومية والخدمية.

ومن بين هذه القرى، قرى مركز القفل بالحد الجنوبي التي تنعم بعدد من المشاريع الخدمية من سفلتة وإنارة وحدائق وغيرها.

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وأوضح رئيس بلدية مركز القفل محمد بن حسن حامضي، خلال تفقده لمشاريع خدمية بقريتي الحقلة والوتد، أن المشاريع البلدية تسير بشكلها الطبيعي وفق الخطط المجدولة لذلك مشيراً إلى أنها تشمل مشاريع في السفلتة والإنارة وعدداً من المشروعات الأخرى في مجال الحدائق ودرء أخطار السيول بالمركز والقرى التابعة.

وأكد رئيس البلدية أن العمل يسير في تلك المشروعات وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، مشدداً على أهمية تنفيذ تلك المشاريع إنجازها في الوقت المحدد وفق الشروط والمواصفات، والخطط المعدة لذلك وعدم التأخر في الإنجاز.

وقال: تحرص البلدية على التنمية المتوازنة للمركز والقرى التابعة والوقوف على احتياجاتها، ومعالجة كل ما تحتاجه مع الجهات المختصة، وأضاف أن البلدية تحثُّ المواطنين على ضرورة التعاون وعدم عرقلة سير المشاريع؛ لضمان تحقيق ما تصبو إليه حكومتنا الرشيدة من توفير كل سبل الراحة للمواطن والمقيم.







