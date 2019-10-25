- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صور.. مشاريع خدمية وتنموية لقرى الحد الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. مشاريع خدمية وتنموية لقرى الحد الجنوبي
أبرزها السفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول
متابعات الخليج 365 ـ علي مدخلي ـ جازان
تسير عجلة التنمية في قرى الحد الجنوبي بمنطقة جازان بشكل سريع وفق الخطط المعتمدة للجهات الحكومية والخدمية.
ومن بين هذه القرى، قرى مركز القفل بالحد الجنوبي التي تنعم بعدد من المشاريع الخدمية من سفلتة وإنارة وحدائق وغيرها.
وأوضح رئيس بلدية مركز القفل محمد بن حسن حامضي، خلال تفقده لمشاريع خدمية بقريتي الحقلة والوتد، أن المشاريع البلدية تسير بشكلها الطبيعي وفق الخطط المجدولة لذلك مشيراً إلى أنها تشمل مشاريع في السفلتة والإنارة وعدداً من المشروعات الأخرى في مجال الحدائق ودرء أخطار السيول بالمركز والقرى التابعة.
وأكد رئيس البلدية أن العمل يسير في تلك المشروعات وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، مشدداً على أهمية تنفيذ تلك المشاريع إنجازها في الوقت المحدد وفق الشروط والمواصفات، والخطط المعدة لذلك وعدم التأخر في الإنجاز.
وقال: تحرص البلدية على التنمية المتوازنة للمركز والقرى التابعة والوقوف على احتياجاتها، ومعالجة كل ما تحتاجه مع الجهات المختصة، وأضاف أن البلدية تحثُّ المواطنين على ضرورة التعاون وعدم عرقلة سير المشاريع؛ لضمان تحقيق ما تصبو إليه حكومتنا الرشيدة من توفير كل سبل الراحة للمواطن والمقيم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مشاريع خدمية وتنموية لقرى الحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.