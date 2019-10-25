بطاقة العائلة هل تكفي لإضافة أبناء المطلقة في حساب المواطن ؟

2019-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بالمستندات المطلوبة لتسجيل أبناء المطلقة كتابعين لها في البرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين رداً على سؤال من مواطنة “مطلقة” حول كيفية تسجيل الأبناء: بطاقة العائلة الخاصة بالأم ليست من المستندات المطلوبة في حال كانت الحالة الاجتماعية “مطلقة”، وفي حال تم إضافة تابعين لا بد من إرفاق أحد المستندات التالية (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان الأم إضافة الابنة في حساب المستفيد الرئيسي (الزوج) بصلة قرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية) باسم الأم.

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وفي سياق متصل أوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان الزوجة الأجنبية الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع الزوج، وذلك عن طريق (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ ).

ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.