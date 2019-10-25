المسند : العاصفة كيار ستتحول لإعصار مداري في طريقها صوب عمان

2019-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن العاصفة المدارية كيار التي انطلقت من سواحل الهند ستتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة في رحلتها صوب سلطنة عمان.

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وقال المسند: متوقع أن تتطور العاصفة كيار إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة خلال رحلتها الطويلة في بحر العرب (من شرقه حيث السواحل الهندية إلى شمال غربه حيث السواحل العمانية) حوالي 1600كم، والتغيرات واردة جداً حيث الرحلة طويلة والعاصفة في ساعاتها الأولى .

وكان مركز طقس العرب أكد في وقت سابق أن العاصفة المدارية كيار تتمركز حالياً إلى الشرق من بحر العرب، وما زالت في تطور مستمر، وقد تصل إلى مستوى اعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

والمعروف أن كيار أو Kayrr ، هو اسم من أصول بورمي الأصل، له عدة معانٍ، ففي اللغة البورمية تعني النمر أو النمرة، أما في القاموس الحضري، فكلمة كيار هي مصطلح يستخدمه القراصنة عند التحية.







