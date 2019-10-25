السعودية | السعودية.. تخريج 178 مجندة في الأمن العام

شكرا لقرائتكم السعودية.. تخريج 178 مجندة في الأمن العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رعى مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام يوم أمس الخميس الذي أقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، والذي يندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية.

وبلغ عدد الخريجات 178 مجندة، وعبر الحربي عن سعادته بتخرج عدد من منسوبات الأمن العام اللائي تلقين تدريبهن وتأهيلهن في المعهد النسوي للأمن العام بمدينة تدريب الأمن العام.

وقال إن المرأة السعودية قد أثبتت نجاحاً في كثير من ميادين العمل ونحن نحتفل هذا اليوم بتخريج دفعة جديدة، وتقدم بالشكر الجزيل لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على الدعم الكريم لقطاع الأمن العام.

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وقال الفريق خالد قرار: "يسرني أن أتقدم بالتهنئة لكافة الخريجات اللائي احتفلن بتخرجهن صباح هذا اليوم ليكن إضافة هامة في مسيرة الأمن العام وينضممن إلى إخوتهم رجال الأمن العام، الذين سطروا بتاريخ ناصع صفحات من العطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن".

كما أثنى على الجدية التي رافقت فترة التدريب لكافة الخريجات طيلة البرنامج التدريبي وذكرهن بضرورة استشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن في أي موقع.

وحصل الخريجات أثناء الدورة على مهارات أمنية وشخصية مثل الأدلة الجنائية واللغات والحاسب الآلي، ومعرفة القوانين والأنظمة العسكرية، وستباشر الخريجات العمل في أقسام الأمن العام والشرط وأمن الحرم المكي والمسجد النبوي.