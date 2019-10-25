، الأمم المتحدة: الأمطار الغزيرة في إثيوبيا تُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح ،

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أعلنت الأمم المتحدة أن هطول الأمطار الغزيرة هذا الشهر، أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في إثيوبيا، معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الشركاء الإنسانيين يدعمون الحكومة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتضررة تعرقل الوصول إلى المحتاجين.
وأشار إلى أن نحو 8 ملايين شخص في إثيوبيا يظلون في حاجة إلى مساعدة إنسانية خلال الفترة المتبقية من العام، مبيناً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 م، البالغة مليار دولار تم تمويلها بنسبة 61 % فقط.
وأفاد دوجاريك؛ بأن حكومة إثيوبيا وشركاء المعونة يواجهون تحديات تتمثل في الجفاف بالأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، والفيضانات، والاحتياجات الإنسانية الكبيرة للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.الأمم المتحدة أمطار إثيوبيا
الأمم المتحدة: الأمطار الغزيرة في إثيوبيا تُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوحوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-25
أعلنت الأمم المتحدة أن هطول الأمطار الغزيرة هذا الشهر، أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في إثيوبيا، معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الشركاء الإنسانيين يدعمون الحكومة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتضررة تعرقل الوصول إلى المحتاجين.
وأشار إلى أن نحو 8 ملايين شخص في إثيوبيا يظلون في حاجة إلى مساعدة إنسانية خلال الفترة المتبقية من العام، مبيناً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 م، البالغة مليار دولار تم تمويلها بنسبة 61 % فقط.
وأفاد دوجاريك؛ بأن حكومة إثيوبيا وشركاء المعونة يواجهون تحديات تتمثل في الجفاف بالأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، والفيضانات، والاحتياجات الإنسانية الكبيرة للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
01:27 PM
معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد
أعلنت الأمم المتحدة أن هطول الأمطار الغزيرة هذا الشهر، أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في إثيوبيا، معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الشركاء الإنسانيين يدعمون الحكومة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتضررة تعرقل الوصول إلى المحتاجين.
وأشار إلى أن نحو 8 ملايين شخص في إثيوبيا يظلون في حاجة إلى مساعدة إنسانية خلال الفترة المتبقية من العام، مبيناً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 م، البالغة مليار دولار تم تمويلها بنسبة 61 % فقط.
وأفاد دوجاريك؛ بأن حكومة إثيوبيا وشركاء المعونة يواجهون تحديات تتمثل في الجفاف بالأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، والفيضانات، والاحتياجات الإنسانية الكبيرة للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.
، الأمم المتحدة: الأمطار الغزيرة في إثيوبيا تُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح ،
المصدر : الخليج 365
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