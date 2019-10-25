- 1/3
- 2/3
- 3/3
تواصل الحراك الشعبي في معظم المناطق اللبنانية لليوم التاسع على التوالي، فيما سُجلت عمليات قطع للطرقات الرئيسة في مناطق: بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن القوى الأمنية عملت على إعادة فتح بعض الطرق في بعلبك بالبقاع اللبناني، وطريق الجنوب الذي يربطه بالعاصمة بيروت.
وسُجلت بالمقابل مناشدات من النقابات المعنية لفتح الطرقات ولو جزئياً، من أجل نقل المواد الأساسية الحياتية؛ كالطحين والمحروقات والأدوية.احتجاجات لبنان لبنان
اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات لليوم التاسع على التواليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-25
تواصل الحراك الشعبي في معظم المناطق اللبنانية لليوم التاسع على التوالي، فيما سُجلت عمليات قطع للطرقات الرئيسة في مناطق: بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن القوى الأمنية عملت على إعادة فتح بعض الطرق في بعلبك بالبقاع اللبناني، وطريق الجنوب الذي يربطه بالعاصمة بيروت.
وسُجلت بالمقابل مناشدات من النقابات المعنية لفتح الطرقات ولو جزئياً، من أجل نقل المواد الأساسية الحياتية؛ كالطحين والمحروقات والأدوية.
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
02:03 PM
قطع الطرقات في بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع
تواصل الحراك الشعبي في معظم المناطق اللبنانية لليوم التاسع على التوالي، فيما سُجلت عمليات قطع للطرقات الرئيسة في مناطق: بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن القوى الأمنية عملت على إعادة فتح بعض الطرق في بعلبك بالبقاع اللبناني، وطريق الجنوب الذي يربطه بالعاصمة بيروت.
وسُجلت بالمقابل مناشدات من النقابات المعنية لفتح الطرقات ولو جزئياً، من أجل نقل المواد الأساسية الحياتية؛ كالطحين والمحروقات والأدوية.
، اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات لليوم التاسع على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات لليوم التاسع على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.