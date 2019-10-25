، اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات لليوم التاسع على التوالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قطع الطرقات في بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع

تواصل الحراك الشعبي في معظم المناطق اللبنانية لليوم التاسع على التوالي، فيما سُجلت عمليات قطع للطرقات الرئيسة في مناطق: بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن القوى الأمنية عملت على إعادة فتح بعض الطرق في بعلبك بالبقاع اللبناني، وطريق الجنوب الذي يربطه بالعاصمة بيروت.

وسُجلت بالمقابل مناشدات من النقابات المعنية لفتح الطرقات ولو جزئياً، من أجل نقل المواد الأساسية الحياتية؛ كالطحين والمحروقات والأدوية.احتجاجات لبنان لبنان