بالفيديو: وزير التعليم .. إطلاق منظومة “جامعة” خلال أسبوعين .. وإصدار رخص المدارس...

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن أنه سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين، إطلاق منظومة “جامعة” لخدمات الطالب الجامعي. ونوه آل الشيخ إلى إطلاق الوزارة مؤخراً منظومة “سفير 2″، التي تضمنت أتمتة جميع خدمات الطلبة المبتعثين.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن المستثمر يمكنه استصدار رخصة المدارس الأجنبية في يوم واحد، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. وأشار إلى عزم الوزارة التوسع في المدارس الأجنبية التي تؤهل للبكالوريا العالمية أو البريطانية، وإدخال مناهج مختلفة في المنظومة التعليمية.
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