علق الحساب الرسمي لموسم الرياض على وقوع إصابات لمجموعة من الأشخاص في منطقة الرياض بوليفارد أمس (الخميس)؛ نتيجة التدافع، مشدداً على أهمية اتباع التعليمات. وقالت إدارة الموسم في بيان لها من خلال الحساب الرسمي لـ “موسم الرياض” في “تويتر”: “احترام النظام هو أساس نجاح كل فعالية وللأسف، اللي حصل في الرياض بوليفارد عكس اللي نتمناه”.
وأضافت: “بسبب التدافع ومخالفة النظام أصـيب مجموعة من الأشخاص، وتم السيطرة على المشكلة مباشرة من الجهات المعنية”، واختتمت: “لنجاح موسم الرياض وللحفاظ على سلامة الزوار، نرجو من الجميع اتباع تعليمات المنظمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر “موسم الرياض” يعلق على وقوع إصابات بسبب التدافع في “الرياض بوليفارد”.. ويوجه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.