“موسم الرياض” يعلق على وقوع إصابات بسبب التدافع في “الرياض بوليفارد”.. ويوجه...

علق الحساب الرسمي لموسم الرياض على وقوع إصابات لمجموعة من الأشخاص في منطقة الرياض بوليفارد أمس (الخميس)؛ نتيجة التدافع، مشدداً على أهمية اتباع التعليمات. وقالت إدارة الموسم في بيان لها من خلال الحساب الرسمي لـ “موسم الرياض” في “تويتر”: “احترام النظام هو أساس نجاح كل فعالية وللأسف، اللي حصل في الرياض بوليفارد عكس اللي نتمناه”.

وأضافت: “بسبب التدافع ومخالفة النظام أصـيب مجموعة من الأشخاص، وتم السيطرة على المشكلة مباشرة من الجهات المعنية”، واختتمت: “لنجاح موسم الرياض وللحفاظ على سلامة الزوار، نرجو من الجميع اتباع تعليمات المنظمين”.