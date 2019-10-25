لهذا السبب .. توجيهات بدراسة إلغاء مناصب معرفي القبائل

صدرت توجيهات بدراسة إلغاء مناصب معرفي القبائل، والحد من تزايد أعدادهم، بعد رصد طلبات متزايدة تقدم بها بعض الأشخاص للحصول على منصب “معرف قبيلة”. وتستهدف الدراسة تلافي الإكثار من مناصب المعرفين دون حاجة ظاهرة لها، والعمل على إلغائها طالما أنه لا توجد حاجة لوجودها، و”الأمور ميسرة بدونها”.

وقالت مصادر أن التوجيهات أشارت إلى أنه ‏عند ورود مثل هذه الطلبات يجب التحقق من عدد الأفراد والفترة الزمنية التي بقي فيها المنصب شاغراً، وما إذا كانت أمور المواطنين ميسرة لوجود من يقوم بشؤونهم، “ومن تكون هذه حالهم يلغى المنصب لعدم الحاجة، وما عداه يتم استكمال إجراءاته والرفع عنه مقرونا بالمرئيات”. وتابعت المصادر أن إحدى إمارات المناطق اقترحت تنفيذ آلية للتوجيهات التي صدرت بهذا الشأن، ورأت المقترحات أن يتم البدء بإلغاء منصب المعرف الذي لا يوجد لديه ختم رسمي، والتدرج في إلغاء منصب المعرف الذي يحمل الختم الرسمي أو عند شغور المنصب. وأضافت: إذا كان العدد قليلاً وقريباً للمركز الذي يتولى مهمات التعريف، أو عند وجود عمدة في نطاق جماعة المعرف يتولى مهمات التعريف، إضافة إلى التأكد من مكان إقامة المعرفين بالمنطقة، وأخذ التعهدات اللازمة على شيوخ القبائل الذين يتبعون لهم على صحة معلوماتهم وبياناتهم.