أبل تطرح «خوذة ذكية» لقائدي الدراجات الهوائية.. تعرّف على مميزاتها

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أطلقت شركة أبل الخوذة الذكية Lumos Matrix لقائدي الدراجات الهوائية، والقابلة للتحكم فيها بهواتف آي فون.

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وأوضحت الشركة أن خوذتها الجديدة مجهزة بشاشة LED في الخلفية بدرجة سطوع 1000 لومن، والتي تعمل مثل مصباح إضاءة خلفي، كما يمكن أن تعرض أنماطا قابلة للتخصيص لتحسين الرؤية على الطريق في الظلام، وإشارة لتغيير الاتجاه، أو مصباح تحذير أوتوماتيكي مثل ضوء الفرامل.

ويُمكن تشغيل وظيفة تغيير الاتجاه بوحدة تحكم عن بعد تثبيتها في المقود أو عبر تطبيق Lumos على آي فون أو أبل ووتش.

وتمتاز بطارية الخوذة بتشغيلها لما يتراوح بين 4 إلى 10 ساعات، قبل إعادة شحنها بالكامل في 5 ساعات ، وتتوفر الخوذة الذكية الجديدة..، التي يبلغ وزنها 580 غراماً، بالأسود أو الأبيض وبنحو 250 دولاراً.

