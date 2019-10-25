︎ :
.
توصلت أبحاث أجريت في جامعة توليدو أن الضوء الأزرق للهاتف والكومبيوتر يضر شبكية العين، ويسرّع تطوّر مرض الضمور البقعي الذي يسبب فقدان البصر.
وأشارت الدراسة، إلى أن القلق يزداد بخصوص الأطفال الذين يمضون 7 ساعات أسبوعياً أو أكثر في استخدام الكومبيوتر وألعاب الفيديو، لأن ذلك المعدل يضاعف خطر الإصابة بقصر النظر 3 مرات.
وقد وجدت دراسة أخرى أن الأطفال الذين يحملون الهاتف على مسافة تتراوح بين 20 و30 سم لفترات طويلة من الوقت كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحَوَل المتقارب المؤقت.
وتتراوح المسافة الآمنة بين العين والشاشة بين 50 و100 سم..، حسب حجم الشاشة ومقاس الحروف التي تتم قراءتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المسافة «الآمنة» بين عين الطفل والشاشات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.