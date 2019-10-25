«الحربي» يوضح آخر تحركات الحالة المدارية «فور» وتأثيرها على السعودية

أوضح عضو مركر الفلك الدولي، الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الجمعة، وجود حالة مدارية عاصفةً قبالة الساحل الغربي الهندي، تم تسميتها باسم «فور FOUR».

وأضاف الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أنه من المتوقع أن تتطور الحالة المدارية الى إعصار من الدرجة الثالثة، مشيرًا إلى أن مسارها المبدئي يتجه نحو جنوب سلطنة عمان.

وتابع الحربي أن مسار الحالة المدارية قد يكون إيجابيًّا بالنسبة للسعودية، كلما اتجهت نحو جنوب عمان أو اليمن، من ناحية اندفاع الكتلة الرطبة لها.

من جانبها، أوضحت مواقع الرصد الجوي، أن الحالة العاصفة المدرية «فور» من المتوقع أن يتجه إلى وسط بحر العرب خلال اليومين القادمين.

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ويشهد شرق بحر العرب في الوقت الحالي عاصفة مدارية تسمى «كيار» وهو النمر باللغة البورمية، بسرعة هبات تقدر بـ55 عقدة، ومن المتوقع تحولها إلى إعصار مداري يتجه للشمال الغربي بالقرب من السواحل العمانية.

وحول خريطة الأمطار اليوم الجمعة على مناطق المملكة، فال الراصد الجوي الحربي إن نطاق الأمطار ليوم، سيكون ما بين: جدة– ينبع، والمدينة– العيص، والمدينة – خيبر، والمدينة – الحائط، وعموم حائل وجنوبها الغربي، وما بين حفر الباطن وعرعر، ومنطقة القصيم، إضافة إلى عموم دولة الكويت.

وبالنسبة للمنطقة العربية، قال الحربي، إن المنخفض الجوي المصري ما زال ذا فاعلية ممتازة حيث يتوقع تعمقه جنوبًا ليؤثر على شمال مصر بالأمطار الغزيرة خاصة سواحلها الشمالية.

أما العراق، فالفرص قائمة للأمطار خاصة القطاع الغربي منها، وضعيفة في شمالها وجنوبها، وهناك فرص أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على سوريا ولبنان، كما أن هناك احتمالية لهطول أمطار منخفضة على الأردن، عدا الشريط الحدودي مع العراق، فهناك فرص لهطول أمطار عليه، بينما تكون فرص الأمطار ضعيفة على فلسطين، عدا أمطار متفرقة بشمالها.