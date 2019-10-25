استقبلت وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساعد القنصل البريطاني لدى المملكة آمنة غلام، التي قدَّمت شكرها وتقديرها لمدير الوحدة وليد الدوسري، على جهود الفريق التنفيذي المثمرة حيال إحدى الرعايا البريطانيين.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بما يخدم البلدين.
يُذكر أن وحدة الحماية الاجتماعية، تهدف إلى تقديم الحماية للمرأة أياً كان عمرها، والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وتستقبل بلاغات العنف الأسري عن طريق الرقم الموحد 1919.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد القنصل البريطاني تقدّم الشكر لوحدة الحماية الاجتماعية بالرياض لرعايتهم امرأة إنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.