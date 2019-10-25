الحصيني يوضح خريطة الأمطار على مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة أمطار اليوم الجمعة وليلة السبت، مشيرًا إلى أنها ستكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة وغزيرة.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر-: متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وعسير والباحة وجازان والقصيم. مشيرًا إلى أنها ستكون مسبوقة برياح مثيرة للأتربة.

من جانبه، قال خبير الأرصاد حسن كراني -عبر حسابه بموقع تويتر- إن اليوم الجمعة سيشهد، أولًا: ازدياد عدم الاستقرار الناتج عن بداية التحرك المداري للغرب والشمال الغربي، وتعمق التخلخل شرق المتوسط.

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ثانيًا: تراكم رعدي ممطر وبرد ورياح هابطة مع احتمال انعدام الرؤية على الشمال والوسط والغرب وأجزاء من المرتفعات والجنوبية الغربية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن).

وأيضًا الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة.