بعد وقوع إصابات بسبب التدافع.. «موسم الریاض»: احترام النظام أساس نجاح كل فعالیة

تعرض عدد من زوار منطقة البوليفارد بالرياض للإصابة، أمس الخمیس، نتيجة التدافع، خلال مشاركتهم بفعاليات «موسم الرياض».

وأصدر الحساب الرسمي لـ«موسم الرياض» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانًا حول الواقعة، أكد من خلاله ان: احترام النظام ھو أساس نجاح كل فعالیة، وللأسف اللي حصل في الرياض بولیفارد عكس اللي نتمناه.

وأضافت الإدارة: بسبب التدافع ومخالفة النظام، أصیبت مجموعة من الأشخاص، وتمت السیطرة على المشكلة مباشرة من الجھات المعنیة.

واختتمت: لنجاح موسم الرياض وللحفاظ على سلامة الزوار، نرجو من الجمیع اتباع تعلیمات المنظمین.