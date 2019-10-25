أمير الرياض يشارك سفارة النمسا احتفالهم باليوم الوطني

شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الخميس، حفل سفارة جمهورية النمسا لدى المملكة؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال الأمير في مقر الحفل، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر، وعددٌ من المسؤولين بالسفارة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.