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انخفضت أسعار النفط، اليوم؛ لتتخلى عن بعض المكاسب التي حقّقتها من ارتفاعٍ امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتاً أي ما يعادل 0.3 %، إلى 61.49 دولار للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.4 %، إلى 56.02 دولار للبرميل.أسعار النفط النفط
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 01:02 PM
تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
انخفضت أسعار النفط، اليوم؛ لتتخلى عن بعض المكاسب التي حقّقتها من ارتفاعٍ امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتاً أي ما يعادل 0.3 %، إلى 61.49 دولار للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.4 %، إلى 56.02 دولار للبرميل.
، أسعار النفط تنخفض منهية ارتفاعاً استمر 3 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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